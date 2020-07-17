обтравка около 15 персонажей в Full HD работа должна быть выполнена в prores с альфа каналом c минимальным сжатием, каждый персонаж 3-4 сек, оплата по приему каждого персонажа
Ролик для таргетированной рекламы
Нужен ролик, подробное ТЗ вышлю на почту
Заявки фрилансеров
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