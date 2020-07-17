Видеомонтаж

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Закрыт70 заявок1561 просмотр

Требуется видеомонтажер в команду, который будет делать монтаж видеороликов в стиле, как на этом видео -  https://youtu.be/-HLJu0yw_QQ

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