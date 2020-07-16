Обтравка персонажей в full hd

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Закрыт7 заявок689 просмотров

обтравка около 15 персонажей в Full HD

работа должна быть выполнена в prores с альфа каналом c минимальным сжатием, каждый персонаж 3-4 сек, оплата по приему каждого персонажа

5 лет назад
ivan2017
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