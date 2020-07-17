Видеомонтаж

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Закрыт28 заявок783 просмотра

нужно смонтировать видео ,сделать более смешным, у кого хорошее чувство юмора думаю сумеют вставить в видео смешные скрины или видосы, а так же попытаться сделать видео на весь формат экрана

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Touhikka
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