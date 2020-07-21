Создать интро для канала на YouTube

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Завершен14 заявок568 просмотров

Нужно создать интро для канала на YouTube о технологиях. Нужно качественное интро. В Full HD. без водяных знаков.  Красивое и качественное интро

5 лет назад
azizbekov
21 год
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

lolike228hey
Алексей 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
$1
1 день
Escrow
Спасибо огромное) Сделал работу супер быстро. Рекомендую всей душой) Быстро, Качественно! Доверять Нужно!) Огромное спасибо!
Хорошо объяснил задачу)

Заявки фрилансеров

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