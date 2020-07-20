azizbekov

Хожиакбар Азизбеков azizbekov

 
19 летУзбекистан/Ташкент
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Профессионал. Быстро, Качественно!

Профессионал.

Свободно владею Английским языком.

Монтажирую видео на Профессиональном уровне.

Пишу Субтитры для YouTube каналов.

Транскрибирую видео

Перевожу тексты, статьи

Продвигаю Аккаунты в социальных сетях

         Программы с которыми работаю:

Adobe Photoshop 2020

Adobe Premiere Pro 2020

Adobe After Effects 2020

Adobe Lightroom 2020

Мой Телеграм:

https://t.me/airtech_off

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
Vikukusik
Виктория 
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
22 дня назад
$5
10 баллов
3 года назад
Логотип для сайта
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
guest_15952431254667
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$7
10 баллов
3 года назад
Срочно нужно написать продаваемый текст для презентации сайта
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!