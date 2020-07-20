Профессионал. Быстро, Качественно!
Профессионал.
Свободно владею Английским языком.
Монтажирую видео на Профессиональном уровне.
Пишу Субтитры для YouTube каналов.
Транскрибирую видео
Перевожу тексты, статьи
Продвигаю Аккаунты в социальных сетях
Программы с которыми работаю:
Adobe Photoshop 2020
Adobe Premiere Pro 2020
Adobe After Effects 2020
Adobe Lightroom 2020
Мой Телеграм:
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
3 года назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$7
10 баллов
3 года назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!