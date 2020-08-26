Логотип для сайта

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Завершен13 заявок302 просмотра

Всем добрый день!

Мне нужен логотип для сайта, у меня уже все есть, надо только поменять цвет на существующем лого и поставить другой знак. 

Всем спасибо за отклики. 

Подробности в личку.

5 лет назад
Vikukusik
Виктория 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
8 дней назад

Выбранный исполнитель

azizbekov
21 год
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
$5
1 день
Escrow
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Отлично всё объясняет. Рекомендую всем Всё отлично Оплата вовремя Задачи ставит чётко и ясно Рекомендую)

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