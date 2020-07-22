Создать логотип для YouTube канала

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Завершен17 заявок365 просмотров

Есть новый YouTube канал, Нужно сделать для него логотип.

1) Он должен быть чётким и красивым

2) Минималистичность приветствуется

3) Можно экспериментировать

Если что, давайте заявку, и пишите в Личные Сообщения

5 лет назад
azizbekov
21 год
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

darinanan
Дарья 
24 года
5 лет в сервисе
Была
год назад
5 лет назад
$1
2 дня
Escrow
Рекомендую
Заказчик чётко поставил задачу, выходил на диалог, быстро оплатил заказ.

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