Логотип для IT фирмы

Здравствуйте, необходимо разработать логотип для марки женской домашней одежды из натурального шелка, вискозного шелка и милых пижам из хлопка. Название "moonlioness". Цвет черно-белый. Хотелось бы что-то легкое, минималистичное, но в то же время стильное, простое ...