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Закрыт66 заявок861 просмотр

Приветствую!!! Требуется дизайн упаковки и логотипа. Товар - брикетированный экологически чистый уголь из сибирских пород сосны и лиственницы. С материалом упаковки не ясно. Название угля 12.21 это удельная масса углерода по таблице Менделеева. 

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