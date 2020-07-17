TECHNOBAR.UA основное направление - продажа электроники и бытовой техники, с постепенным расширением ассортимента в плоть до одежды и корма для животных. 1.создать логотип, который будет использоваться на сайте, вывесках, ...
Логотип
Приветствую!!! Требуется дизайн упаковки и логотипа. Товар - брикетированный экологически чистый уголь из сибирских пород сосны и лиственницы. С материалом упаковки не ясно. Название угля 12.21 это удельная масса углерода по таблице Менделеева.
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