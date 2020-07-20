Создать простой текстовый логотип

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Закрыт29 заявок530 просмотров

Необходимо создать текстовый логотип WOW stickers (отдельным элементом WOW, и отдельно слитно, плюс по возможности вариант где WOW сверху, а stickers снизу)

Референс во вложении, но просьба учесть. чтобы буквы читались более четко, меньше завитушек, но в целом оставить довольно жирные и приятные буквы, должна быть возможность менять цвета букв.

Дополнительно по возможности реализовать в последней букве woW эффект слегка приподнятой (не до конца наклеенной наклейки, пример во втором файле, но там эффект внизу, нужно сделать его сверху)

5 лет назад
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