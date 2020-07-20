Нарисовать логотип с фото

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен16 заявок784 просмотра

Нужно нарисовать маску в черном и белом цвете (основной силуэт и черты чтобы было похоже на фото)  и бирюзовый цвет вокруг глаз

P.S. по желанию можно дорисовать детали которые по усмотрению художника улучшат логотип 

5 лет назад
guest_15950970690519
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранные исполнители

Krevetka13
Вера 
23 года
5 лет в сервисе
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5 лет назад
$2
1 день
Escrow
Прекрасный специалист , выполнила работу задолго до срока выполнения и при этом не потеряла в качестве. Был разработан потрясающий логотип , всегда шла на контакт и любезно выполняла все просьбы. Рекомендую данного специалиста !
DmitriyValakh
Дмитрий 
22 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
$1
2 дня
Escrow
Дмитрий прекрасно выполнил работу , в прекрасном стиле и цвете , отлично разбирается в своем деле. Рекомендую его всем кто хочет получить прекрасный логотип , Классный специалист , всегда идет на контакт , выполнил работу намного заранее поставленного дедлайна.
Добросовестный заказчик, задача поставлена чётко и понятно, оплата произведена а срок

Заявки фрилансеров

Krevetka13
Вера 
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