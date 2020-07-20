DmitriyValakh

Дмитрий DmitriyValakh

 
21 годКазахстан/Алматы
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Дизайнер логотипа и фирменного стиля

Здесь вы можете ознакомиться с моим портфолио:

https://www.behance.net/dmitriyval95fa

Мой VK: 

https://vk.com/dima_valakh

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недостаточно оценок
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$20
средняя цена заказа
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Отзывы заказчиков
digin
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
3 года назад
Нужен логотип и брендбук
Всё сделанно
Задача поставлена четко. Работа оплачена.
Ответный отзыв
guest_1595306317835
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
3 года назад
Создать Фирменный стиль компании
К услугам вэб-дизайнера обращался в первый раз и ничуть не пожалел. Дмитрий действительно хороший специалист, учёл все наши пожелания и сделал качественный логотип. В будущем теперь точно знаю к какому проверенному специалисту обратиться!
Задача поставлена четко и ясно, оплата произведена в срок
Ответный отзыв
guest_15950970690519
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$1
10 баллов
3 года назад
Нарисовать логотип с фото
Дмитрий прекрасно выполнил работу , в прекрасном стиле и цвете , отлично разбирается в своем деле. Рекомендую его всем кто хочет получить прекрасный логотип , Классный специалист , всегда идет на контакт , выполнил работу намного заранее поставленного дедлайна.
Добросовестный заказчик, задача поставлена чётко и понятно, оплата произведена а срок
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