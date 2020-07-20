Дизайнер логотипа и фирменного стиля
Здесь вы можете ознакомиться с моим портфолио:
https://www.behance.net/dmitriyval95fa
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$20
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
3 года назад
Всё сделанно
Ответный отзыв
Задача поставлена четко. Работа оплачена.
$30
10 баллов
3 года назад
К услугам вэб-дизайнера обращался в первый раз и ничуть не пожалел. Дмитрий действительно хороший специалист, учёл все наши пожелания и сделал качественный логотип. В будущем теперь точно знаю к какому проверенному специалисту обратиться!
Ответный отзыв
Задача поставлена четко и ясно, оплата произведена в срок
$1
10 баллов
3 года назад
Дмитрий прекрасно выполнил работу , в прекрасном стиле и цвете , отлично разбирается в своем деле. Рекомендую его всем кто хочет получить прекрасный логотип , Классный специалист , всегда идет на контакт , выполнил работу намного заранее поставленного дедлайна.
Ответный отзыв
Добросовестный заказчик, задача поставлена чётко и понятно, оплата произведена а срок