Требуется исполнитель, который имеет в своем портфолио определенное количество работ по созданию фирменного стиля. Для кого: Компания специализируется на спецодежде, средствах защиты, рабочей обуви, и слегка инструмент. Что есть: старый стиль, разработанный несколькими ...
Создать Фирменный стиль компании
Организация "Asicom" занимается оптово-торговой реализацией строительных материалов в Казахстане (Торговая компания)
Необходимо подготовить для создание сайта следующее:
- логотип;
- цвета и шрифты;
- рамки под фотографии групп товаров и товаров;
- 2-3 фото-слайды на главной странице сайта.
Возможно будущее сотрудничество для мелких работ
Выбранный исполнитель
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