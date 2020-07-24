Создать Фирменный стиль компании

$35
  1. Биржа фриланса
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Завершен26 заявок446 просмотров

Организация "Asicom" занимается оптово-торговой реализацией строительных материалов в Казахстане (Торговая компания)

Необходимо подготовить для создание сайта следующее: 

- логотип;

- цвета и шрифты;

- рамки под фотографии групп товаров и  товаров;

- 2-3 фото-слайды на главной странице сайта.

Возможно будущее сотрудничество для мелких работ 

5 лет назад
guest_1595306317835
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

DmitriyValakh
Дмитрий 
22 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
$30
5 дней
К услугам вэб-дизайнера обращался в первый раз и ничуть не пожалел. Дмитрий действительно хороший специалист, учёл все наши пожелания и сделал качественный логотип. В будущем теперь точно знаю к какому проверенному специалисту обратиться!
Задача поставлена четко и ясно, оплата произведена в срок

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