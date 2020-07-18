Создание фирменного стиля.

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  2. Фирменный стиль
Закрыт23 заявки837 просмотров

Требуется исполнитель, который имеет в своем портфолио определенное количество работ по созданию фирменного стиля.

Для кого: Компания специализируется на спецодежде, средствах защиты, рабочей обуви, и слегка инструмент.

Что есть: старый стиль, разработанный несколькими людьми.

Что нужно:

- логотип (перереботка или с нуля)

- фавоиконка

- шрифты (подбор, возможна покупка авторских)

- цветовые решения

- визитки (другая букинистика нас не интересует, только визитки)

- Важно. Оформление фасада здания (плакаты, фризы, вывески) в соответствии с разработанной концепцией.

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В личку писать свои предложения не нужно (эти сообщения будут

проигнорированы, и в рамках тендера рассматриваться не будут). В рамках

тендера пожалуйста указывайте свою цену и сроки. Предложения без цены не

рассматриваются. Обращения иными методами коммуникации, кроме сообщений

в тендере, не рассматриваются и игнорируются. В личную почту принимаем

только сообщения относительно технических деталей проекта.

Оплата WebMoney или на карту. Другие валюты и ПС по согласованию.

Предложения "безопасных сделок" нами не рассматриваются.

Никаких предоплат (ни полных, ни частичных). Оплата исключительно по факту выполненной работы.

Если исполнитель не согласен на данное условие, то не нужно выставлять

свою кандидатуру, отвлекая мое время на его оценку. На иных, кроме

озвученных выше условиях мы не согласимся. Если вы желаете мне

рассказать печальные истории про то, как вас кинули когда то там, то

оставьте их пожалуйста при себе, при этом вы можете оценить количество

реализованных только тут нами проектов, и отзывы фрилансеров, работавших

над ними.

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Фирменный стиль
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