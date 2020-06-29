Разработка логотипа и фирменного стиля

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт33 заявки508 просмотров

Срочно.

В заявке оставляйте ссылки на портфолио.

ТЗ и все материалы отправлю после ознакомления с портфолио.

Стоимость определяется индивидуально после обсуждения ТЗ. 

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5 лет назад
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Заявки фрилансеров

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Фирменный стиль
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