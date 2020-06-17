Франшиза фаст-фуда

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт13 заявок565 просмотров

Для сети фаст-фуда нужно разработать:

1. Название, логотип и фирменый стиль.

2. Архитектурный и дизайн проект

2.1 Архитектурный бук с чертежами коммуникаций 

3. Разработать брендбук 

5 лет назад
guest_159240367762
5 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Амандык
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Иван
 
45 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
5 лет назад
Николай
 
61 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 отзыва
5 лет назад
Татьяна
 
46 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
145 отзывов
5 лет назад
Камиль
 
25 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 отзывов
5 лет назад
Сергей
 
33 года
8 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
44 отзыва
5 лет назад
Эдуард
 
55 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
3 часа назад
201 отзыв
5 лет назад
#1
Фирменный стиль
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
час назад
61 отзыв
5 лет назад
Игорь
 
59 лет
8 лет в сервисе
Был
2 дня назад
19 отзывов
5 лет назад
Любовь
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Татьяна
 
30 лет
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 отзывов(-1)
5 лет назад
Дмитрий
 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
5 часов назад
60 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Фирменный стиль