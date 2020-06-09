Доработать логотип

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Закрыт53 заявки2702 просмотра
#1$20

Здравствуйте. Хочу убрать в логотипе сердечко и в само словосочетание INLOVE добавить какую то изюминку. Мне нравится шрифт и в целом я люблю минимализм и простоту. У меня ногтевая  студия @inlove_studia,  должно быть что то с этим связано, только пожалуйста без банальных бутылёчков от лака)

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