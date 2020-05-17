kot_lavrynenko

Алексей kot_lavrynenko

 
33 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад

Предлагаю комфортную систему работы:

1.  Заполнение брифа или составление подробного ТЗ.

2.  Согласование сроков.

3.  Предоплата 50% или работа через безопасную сделку.

4.  Выполнение задачи в нескольких вариациях.

5.  Утверждение понравившегося варианта, внесение корректировок. 

6.  Перевод остатка оплаты.

7.  Оправка финальной работы. 

8.  Обмен отзывами.

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Отзывы заказчиков

AntNat
42 года
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
$40
10 баллов
5 лет назад
Создание иконок для оформления интернет-магазина
Большое спасибо за выполненную работу. Все корректировки вносились быстро и правильно. Быстрая и очень качественная работа!
Интересный проект, задание составлено четко и понятно, заказчик всегда на связи для решения вопросов. Буду рад продолжить сотрудничество.
Ответный отзыв
AntNat
42 года
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
$30
10 баллов
5 лет назад
Изготовление логотипа для интернет-магазина
Заказ выполнен хорошо. Все рекомендации учтены, поправки вносились оперативно. В общем вся работы была выполнена быстро и качественно. Рекомендую!!!!
Все прошло хорошо. Приятно было работать
Ответный отзыв
kseniaguennec
35 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$20
10 баллов
5 лет назад
Дизайн личного гороскопа.
Заказ был выполнен очень оперативно и качественно, все мои пожелания были учтены. Просила Алексея вносить поправки, по результату получила то, что хотела :)
Ксения - отличный заказчик! Интересный проект. Четко поставленная задача, постоянно на связи, оплата в срок!
Ответный отзыв
AlenaSolomko
34 года
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$30
10 баллов
5 лет назад
Логотип для сайта
Отличное качество исполнения за вменяемые деньги! Утром заказала, вечером приняла после доработок готовый вариант лого) Спасибо! Рекомендую
Замечательный заказчик, четко поставленная задача, оплата в срок! Буду рад поработать снова!
Ответный отзыв
Логотипы и Знаки
1 отзыв
$10/час
от $30от 1 дня
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