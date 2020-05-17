Предлагаю комфортную систему работы:
1. Заполнение брифа или составление подробного ТЗ.
2. Согласование сроков.
3. Предоплата 50% или работа через безопасную сделку.
4. Выполнение задачи в нескольких вариациях.
5. Утверждение понравившегося варианта, внесение корректировок.
6. Перевод остатка оплаты.
7. Оправка финальной работы.
8. Обмен отзывами.
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$40
10 баллов
5 лет назад
Большое спасибо за выполненную работу. Все корректировки вносились быстро и правильно. Быстрая и очень качественная работа!
Ответный отзыв
Интересный проект, задание составлено четко и понятно, заказчик всегда на связи для решения вопросов. Буду рад продолжить сотрудничество.
$30
10 баллов
5 лет назад
Заказ выполнен хорошо. Все рекомендации учтены, поправки вносились оперативно. В общем вся работы была выполнена быстро и качественно. Рекомендую!!!!
Ответный отзыв
Все прошло хорошо. Приятно было работать
$20
10 баллов
5 лет назад
Заказ был выполнен очень оперативно и качественно, все мои пожелания были учтены. Просила Алексея вносить поправки, по результату получила то, что хотела :)
Ответный отзыв
Ксения - отличный заказчик! Интересный проект. Четко поставленная задача, постоянно на связи, оплата в срок!
$30
10 баллов
5 лет назад
Отличное качество исполнения за вменяемые деньги! Утром заказала, вечером приняла после доработок готовый вариант лого) Спасибо! Рекомендую
Ответный отзыв
Замечательный заказчик, четко поставленная задача, оплата в срок! Буду рад поработать снова!
Логотипы и Знаки
1 отзыв
$10/час
от $30от 1 дня
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