Разработка фирменного стиля аккаунта в Инстаграм для детской одежды

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  2. Фирменный стиль
Закрыт14 заявок769 просмотров

Индивидуальный пошив одежды по детскому рисунку.  Логотип есть. 

ЦА: мамы детей 3-12 лет

5 лет назад
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