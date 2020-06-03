Разработка единого визуального стиля

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт13 заявок577 просмотров

Шаблон для оформления писем, сообщений в чат ботах, оформления внутри геткурса

5 лет назад
LaskaNebeska
Елена 
40 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Анна
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Сергей
 
48 лет
5 лет в сервисе
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5 лет назад
5 лет назад
Сергей
 
33 года
8 лет в сервисе
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10 месяцев назад
44 отзыва
5 лет назад
Регина
 
22 года
5 лет в сервисе
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4 года назад
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Елена
 
36 лет
10 лет в сервисе
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8 месяцев назад
1 отзыв
5 лет назад
Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
7 часов назад
201 отзыв
5 лет назад
#1
Фирменный стиль
Даниил
 
24 года
5 лет в сервисе
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2 года назад
9 отзывов
5 лет назад
Татьяна
 
46 лет
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145 отзывов
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Эдуард
 
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2 года назад
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Анна
 
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Артем
 
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158 отзывов
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Тамара
 
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