Дизайн сайтов, Разработка лого, Айдентика
Опыт работы в сфере - более 4 лет.
Специализация: Веб-дизайн, Айдентика, Технический дизайн
Проектирование, отрисовка адаптивного дизайна.
UI-UX, адаптивный, продуманный дизайн (Adobe XD)
Фирменный стиль с нуля, от концепции лого до макетов на печать (Photoshop, Illustrator)
Время работы:
Работаю 5 дней в неделю (Пн-Пт)
Online с 11:00 MSK
Варианты оплаты:
Безопасная Сделка
Предоплата 50% (Visa / MasterCard / Яндекс.Деньги / PayPal).
Контакты:
Почта: [email protected]
Telegram / WhatsApp / Телефон: +79817036426
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