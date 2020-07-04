Дизайн сайтов, Разработка лого, Айдентика

Опыт работы в сфере - более 4 лет.

Специализация: Веб-дизайн, Айдентика, Технический дизайн

Проектирование, отрисовка адаптивного дизайна.

UI-UX, адаптивный, продуманный дизайн (Adobe XD)

Фирменный стиль с нуля, от концепции лого до макетов на печать (Photoshop, Illustrator)

Время работы:

Работаю 5 дней в неделю (Пн-Пт)

Online с 11:00 MSK

Варианты оплаты:

Безопасная Сделка

Предоплата 50% (Visa / MasterCard / Яндекс.Деньги / PayPal).

Профили:

Dribbble

Coroflot

Контакты:

Почта: [email protected]

Telegram / WhatsApp / Телефон: +79817036426