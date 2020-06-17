Оформление СТО

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт12 заявок274 просмотра

Добрый вечер! Ищу дизайнера для разработки оформления нового автосервиса.Логотип, вывеска, фирменный стиль.  Вывеска в виде названия и логотипа (баннерная растяжка).Детальнее в личные сообщения.Высылайте пожалуйста предложения с указанием цен, спасибо.

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