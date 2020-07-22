Разработать лого + фирменный стиль оформления ларька/магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Завершен24 заявки715 просмотров

Открываем магазин с разливным пивом (предварительно "БОЧКА.UA") и ларёк с шаурмой и прочей закуской. Пока решается, будут ли в разных помещениях, или в одном магазине-ларьке. Хочу понять: 1) сколько будет стоить придумать и отрисовать логотипы 2 штуки + фирменный стиль для оформления любого места под этими брендами (например, указатель, постер, рекламный флаер); 2) после того, как мы определимся с помещением/помещениями, какая стоимость изготовления макета согласно утвержденному лого и фирменному стилю (например, под чёткий размер уже: баннер, постер, фигурный указатель и т.д.)

5 лет назад
ELITE_EXPOPRINT
Елена Туревич 
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Выбранный исполнитель

dum187
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5 лет назад
$300
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Хорошо, всё получилось как хотел заказчик, сроки и коммуникация, как всегда на высоте
Был рад сотрудничеству. Задание поставлено четко, оплата моментально. Мои рекомендации!

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