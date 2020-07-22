Здравствуйте. Хочу убрать в логотипе сердечко и в само словосочетание INLOVE добавить какую то изюминку. Мне нравится шрифт и в целом я люблю минимализм и простоту. У меня ногтевая студия @inlove_studia, должно быть что то с этим ...
Разработать лого + фирменный стиль оформления ларька/магазина
Открываем магазин с разливным пивом (предварительно "БОЧКА.UA") и ларёк с шаурмой и прочей закуской. Пока решается, будут ли в разных помещениях, или в одном магазине-ларьке. Хочу понять: 1) сколько будет стоить придумать и отрисовать логотипы 2 штуки + фирменный стиль для оформления любого места под этими брендами (например, указатель, постер, рекламный флаер); 2) после того, как мы определимся с помещением/помещениями, какая стоимость изготовления макета согласно утвержденному лого и фирменному стилю (например, под чёткий размер уже: баннер, постер, фигурный указатель и т.д.)
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