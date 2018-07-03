marinam

Марина marinam

 
32 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Логотипы, визитки, листовки, календари

Разработка дизайна макетов:

  • полиграфической продукции: визитки, календари, открытки, листовки, флаера, сертификаты и прочее.
  • дизайн визуальной рекламы: вывески, борды, ситилайты,  баннеры и др.
Фирменный стиль один из важнейших элементов идентификации компании среди конкурентов. 

Предлагаю создание фирменного стиля от разработки логотипа до создания дизайна макетов корпоративной атрибутики (полиграфической продукции, визуальной рекламы).

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Отзывы заказчиков

onlinekiptek
Елена 
29 лет
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$50
10 баллов
7 лет назад
Разработать фирменный стиль компании
Очень ответственно подошла к заказу и оказалась очень понимающей. Мы затянули сроки из-за занятости Руководителя, но Марина вошла в положение и терпеливо ждала) Сделала много вариантов работ, что очень радует, а также внесли кучу правок)
Спасибо за сотрудничество. Заказчик ответственный, рекомендую!
Ответный отзыв
promos1
44 года
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$5
10 баллов
7 лет назад
Разработка логотипа для ТМ эко-чаев и напитков
Марина выполнила работу четко и даже раньше сроков. Профессиональное выполнение работы. Было предоставлено много хороших вариантов логотипа, из которых выбран оптимальный. Исполнитель очень отзывчив к пожеланиям и корректировкам, можно быстро делать правки. Быстрая коммуникация и большое терпение к заказчикам). Рекомендую!
Работать было интересно! Спасибо за сотрудничество.
Ответный отзыв