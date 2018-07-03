Логотипы, визитки, листовки, календари
Разработка дизайна макетов:
- полиграфической продукции: визитки, календари, открытки, листовки, флаера, сертификаты и прочее.
- дизайн визуальной рекламы: вывески, борды, ситилайты, баннеры и др.
Предлагаю создание фирменного стиля от разработки логотипа до создания дизайна макетов корпоративной атрибутики (полиграфической продукции, визуальной рекламы).
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Портфолио
- Визитка для пекарни434 просмотра
- Фирменный стиль пекарни430 просмотров
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
7 лет назад
Очень ответственно подошла к заказу и оказалась очень понимающей. Мы затянули сроки из-за занятости Руководителя, но Марина вошла в положение и терпеливо ждала) Сделала много вариантов работ, что очень радует, а также внесли кучу правок)
Ответный отзыв
Спасибо за сотрудничество. Заказчик ответственный, рекомендую!
$5
10 баллов
7 лет назад
Марина выполнила работу четко и даже раньше сроков. Профессиональное выполнение работы. Было предоставлено много хороших вариантов логотипа, из которых выбран оптимальный. Исполнитель очень отзывчив к пожеланиям и корректировкам, можно быстро делать правки. Быстрая коммуникация и большое терпение к заказчикам). Рекомендую!
Ответный отзыв
Работать было интересно! Спасибо за сотрудничество.