Требуется нарисовать логотип, фавикон и значки социальных сетей.

$73
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Закрыт26 заявок859 просмотров

Требуется нарисовать логотип, фавикон и значки социальных сетей.

Размеры логотипа: 265x48

Формат svg.

Сейчас на сайте размещены стандартные иконки соц сетей font awesome, нужно будет сделать два варианта иконок на одну соц сеть. (без наведения и при наведении)

Адрес сайта для анализа: https://educoursesall.ru/

Тематика: Образовательный блог. Бесплатные видео уроки, вебинары, статьи по тематикам Программирование, Дизайн, Маркетинг, Игры, Управление и др.

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