Требуется нарисовать логотип, фавикон и значки социальных сетей.

Здравствуйте. Хочу убрать в логотипе сердечко и в само словосочетание INLOVE добавить какую то изюминку. Мне нравится шрифт и в целом я люблю минимализм и простоту. У меня ногтевая студия @inlove_studia, должно быть что то с этим ...