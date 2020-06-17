Создать медиакит для веб студии

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт10 заявок582 просмотра

Добрый день !

Нужен человек, который умеет собирать медиакит.

Я сам не знаю, что там должно быть, поэтому меня нужно спросить о всем, что туда должно входить. И красиво разместить, можно взять стили нашего сайта. На что-то уникальное я не претендую, подойдет в среднем по больнице.

От исполнителя жду вопросы, вилку по бюджету и примеры подобных работ.

5 лет назад
neuronaut
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