Необходимо разработать брендбук согласно имеющемуся логотипу

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт14 заявок602 просмотра

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.

Нам необходимо разработать дизайн логобука и брендбука состоящего из 10 элементов на основании имеющегося логотипа. Работать необходимо до полного утверждения.

заказчик очень непростой, поэтому мы работаем исключительно по постоплате.

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