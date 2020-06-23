Фирменный бланк

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Завершен10 заявок819 просмотров

Задача:

Нужно сделать красивый фирменный бланк, для официальной документации.

Формат: Power Point

Лендинг проекта :

https://16bit.game/

Игра:

https://app.16bit.game

5 лет назад
ivanpetrov1991
Иван 
34 года
9 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

D_Nastya
33 года
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
5 лет назад
$5
1 день
Очень легкое и комфортное сотрудничество получилось. Я остался такой довольный! Настя, благодарствую, все просто супер! 10+
Отличный позитивный заказчик, рекомендую к сотрудничеству. Иван, отдельное спасибо за высокую оценку моей работы!

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