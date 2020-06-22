Визитка

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Завершен1 заявка181 просмотр

Здравствуйте, Нариман! Готова предложить вам ещё заказ) нужно сделать визитку с тем логотип, который Вы сделали. Данные для нее отправила на почту. 

5 лет назад
AdelyaSher
Аделя 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

NormanHorby
Нариман 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
20 дней назад
5 лет назад
$20
1 день
Escrow
В очередной раз все хорошо!
Спасибо за заказ)

Заявки фрилансеров

NormanHorby
Нариман 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
20 дней назад
5 лет назад