Для сети фаст-фуда нужно разработать: 1. Название, логотип и фирменый стиль. 2. Архитектурный и дизайн проект 2.1 Архитектурный бук с чертежами коммуникаций 3. Разработать брендбук
Визитка
Здравствуйте, Нариман! Готова предложить вам ещё заказ) нужно сделать визитку с тем логотип, который Вы сделали. Данные для нее отправила на почту.
Выбранный исполнитель
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