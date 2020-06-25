Разработать фирменный стиль в комиксе для мобильного приложения

Мы разработали моб приложение "Бодигард в смартфоне". Или по-другому: охранная компания в смартфоне. Нам нужно разработать фирменный стиль. Мы хотим видеть образ нашего героя из комикса. Нам кажется что приложение идеально можно продвигать в таком стиле. Также этого геоя можно использовать для разработки контента в дальнейшем. Если можно пообщаться голосом или на прямую можно подробней объяснить.