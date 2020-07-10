Разработка визитки.

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Завершен7 заявок250 просмотров

Компании, занимающийся скупкой отработанных катализаторов от авто, нужна запоминающаяся визитка.  Очень ждём обратную связь, спасибо. 

5 лет назад
Alina_Ale
Алина 
31 год
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Sergey32D
Сергей 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
5 лет назад
$15
33 дня
Спасибо, Сергей, за качественную работу. Обратимся ещё и не раз. 100% рекомендую к сотрудничеству.
Доволен сотрудничеством. ТЗ четкое, корректировки развернутые, приятное общение, оплата мгновенная. Буду рад новым проектам!

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Sergey32D
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