Дизайн макет с визуализацией. Объект -рекламная конструкция (Стелла).

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт7 заявок367 просмотров

Нужно сделать макет Стеллы. Фирменный стиль имеется. Визуализация в изометрии.

5 лет назад
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Фирменный стиль
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