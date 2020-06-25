Мы разработали моб приложение "Бодигард в смартфоне". Или по-другому: охранная компания в смартфоне. Нам нужно разработать фирменный стиль. Мы хотим видеть образ нашего героя из комикса. Нам кажется что приложение идеально можно продвигать в таком ...
Дизайнер мерча/одежды для блогеров в гейминг-индустрии
Ищем дизайнера одежды(мерча) для блогеров в тематике игр.
Обязательно иметь портфолио!
Цель: придумать идею(принт) и дизайн футболки.
Иметь представление о гейминг-тематике!
Примеры скину в личных сообщениях.
Задача - придумать идею и принт, который будет относится к определенному ТЗ. Отличным примером служит мерч от VSRAP
Мы готовы заплатить до 5000 рублей за хорошую работу, которая пойдет в печать.
Заявки фрилансеров
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