Разработка корпоративного стиля

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Закрыт22 заявки519 просмотров

есть старый сайт - https://bit.ly/3dSK9xc 

чтобы начать редизайн - нужен новый корпоративный стиль

новые шрифты, цвета, лейауты, логотип

напишите обязательно в заявке  фразу - "корп стиль" 

укажите в заявке информацию по каждому пункту: 

1. условия работы по оплате 

2. сколько вариантов концептов будет на выбор 

3. ваши примеры работ 

4. возможен ли способ связи с вами через телеграм 

5 лет назад
Maxglot
Максим 
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5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

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