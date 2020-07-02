Срочно. В заявке оставляйте ссылки на портфолио. ТЗ и все материалы отправлю после ознакомления с портфолио. Стоимость определяется индивидуально после обсуждения ТЗ. Указывайте телеграм ...
Разработка корпоративного стиля
есть старый сайт - https://bit.ly/3dSK9xc
чтобы начать редизайн - нужен новый корпоративный стиль
новые шрифты, цвета, лейауты, логотип
напишите обязательно в заявке фразу - "корп стиль"
укажите в заявке информацию по каждому пункту:
1. условия работы по оплате
2. сколько вариантов концептов будет на выбор
3. ваши примеры работ
4. возможен ли способ связи с вами через телеграм
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