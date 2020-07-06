Сделать шаблон А5 сертификата, приближенный к фирм. стилю

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  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт36 заявок479 просмотров

К предстоящему мероприятию нужно изготовить для печати сертификат (шаблон условный, похожий на общий фирменный стиль) и сделать его с двумя вариациями текста. Стиль покажем, логотип в векторе и коды цветов есть, сложностей быть не должно

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