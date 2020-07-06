Разработаю фирменный стиль под ключ для блогеров и коммерческих страниц. Дополнительные услуги : перевод аудио сообщений в текст, перевод и шлифовка текста , консультации по текстам для блогеров и коммерции. Опыт работы ...
Сделать шаблон А5 сертификата, приближенный к фирм. стилю
К предстоящему мероприятию нужно изготовить для печати сертификат (шаблон условный, похожий на общий фирменный стиль) и сделать его с двумя вариациями текста. Стиль покажем, логотип в векторе и коды цветов есть, сложностей быть не должно
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $2Фирменный стиль2 заявкиЗакрыт5 лет назад
есть старый сайт - https://bit.ly/3dSK9xc чтобы начать редизайн - нужен новый корпоративный стиль новые шрифты, цвета, лейауты, логотип напишите обязательно в заявке фразу - "корп стиль" ...Фирменный стиль22 заявкиЗакрыт5 лет назад
Срочно. В заявке оставляйте ссылки на портфолио. ТЗ и все материалы отправлю после ознакомления с портфолио. Стоимость определяется индивидуально после обсуждения ТЗ. Указывайте телеграм ...Фирменный стиль33 заявкиЗакрыт5 лет назад
Компании, занимающийся скупкой отработанных катализаторов от авто, нужна запоминающаяся визитка. Очень ждём обратную связь, спасибо.Фирменный стиль1 исполнительЗавершен5 лет назад
Нужно сделать макет Стеллы. Фирменный стиль имеется. Визуализация в изометрии.Фирменный стиль7 заявокЗакрыт5 лет назад
Ищем дизайнера одежды(мерча) для блогеров в тематике игр. Обязательно иметь портфолио! Цель: придумать идею(принт) и дизайн футболки. Иметь представление о гейминг-тематике! Примеры скину в личных сообщениях. Задача - придумать идею ...Фирменный стиль12 заявокЗакрыт5 лет назад
Мы разработали моб приложение "Бодигард в смартфоне". Или по-другому: охранная компания в смартфоне. Нам нужно разработать фирменный стиль. Мы хотим видеть образ нашего героя из комикса. Нам кажется что приложение идеально можно продвигать в таком ...Фирменный стиль10 заявокЗакрыт5 лет назад
- $100
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Нам необходимо разработать дизайн логобука и брендбука состоящего из 10 элементов на основании имеющегося логотипа. Работать необходимо до полного утверждения. заказчик очень непростой, поэтому мы работаем ...Фирменный стиль14 заявокЗакрыт5 лет назад
- $5
Задача: Нужно сделать красивый фирменный бланк, для официальной документации. Формат: Power Point Лендинг проекта : https://16bit.game/ Игра: https://app.16bit.gameФирменный стиль1 исполнительЗавершен5 лет назад