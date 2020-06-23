Разработка фирменного стиля для социальных сетей

$2
  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт2 заявки226 просмотров

Разработаю фирменный стиль под ключ для блогеров и коммерческих страниц.

Дополнительные услуги : перевод аудио сообщений в текст, перевод и шлифовка текста , консультации по текстам для блогеров и коммерции.  

Опыт работы : студия красоты "Headmasters" Санкт Петербург.

Бренд спортивной одежды "MAYAWEAR"

5 лет назад
DvshaaaBurova
Бурова 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

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