Разработка фирменного стиля для социальных сетей

Мы разработали моб приложение "Бодигард в смартфоне". Или по-другому: охранная компания в смартфоне. Нам нужно разработать фирменный стиль. Мы хотим видеть образ нашего героя из комикса. Нам кажется что приложение идеально можно продвигать в таком ...