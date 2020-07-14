Логотип и фирменный стиль

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт55 заявок829 просмотров

Необходимо разработать фирменный стиль и логотип для инжиниринговой компании.

В отзыве на проект, укажите пожалуйста что входит в стоимость фир. стиля.

5 лет назад
m5pro
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