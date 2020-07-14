Визитка для цветочной.

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Завершен23 заявки356 просмотров

Здравствуйте, фрилансеры. Мне нужно сделать визитку для цветочного магазина. Логотип я скину личным сообщением. 

Требования-

1. Зелёный цвет безусловно должен быть 

2. Также должна быть картинка цветов

3. И самое главное, фрилансер должен уметь подготавливать работу к печати 

На этом всё, всем удачи!

5 лет назад
guest_15946359503278
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Koko135790097531
Иван 
23 года
5 лет в сервисе
Был
7 дней назад
5 лет назад
$15
1 день
Заказчик показал себя очень хорошо, несмотря на маленькое портфолио, сделал мне замечательную визитку для магазина "Мега цвет ". Я ему очень благодарна, советую всем этого фрилансера!
Заказчик отличный.

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Koko135790097531
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