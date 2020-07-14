Для компании необходимо разработать логотип и фирменный стил
Визитка для цветочной.
Здравствуйте, фрилансеры. Мне нужно сделать визитку для цветочного магазина. Логотип я скину личным сообщением.
Требования-
1. Зелёный цвет безусловно должен быть
2. Также должна быть картинка цветов
3. И самое главное, фрилансер должен уметь подготавливать работу к печати
На этом всё, всем удачи!
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