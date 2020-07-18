Необходимо разработать фирменный стиль и логотип для инжиниринговой компании. В отзыве на проект, укажите пожалуйста что входит в стоимость фир. стиля.
Фирменный стиль и логотип для интернет магазина детских игрушек
Придумать фирменный стиль и логотип для интернет магазина детских игрушек. Стиль должен максимально отражать специализацию магазина и вызывать доверие целевой аудитории.
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