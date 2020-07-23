Ekaterina_Plt

1) Придумать фирменный стиль и логотип максимально отражающий специализацию магазина и вызывающий доверие целевой аудитории. 2) Необходимо продумать и создать дизайн. Надо нарисовать 20 страниц сайта, плюс адаптивную версию для каждой. Более подробную информацию вышлю.