Ekaterina_Plt

Придумать фирменный стиль и логотип для интернет магазина детских игрушек. Стиль должен максимально отражать специализацию магазина и вызывать доверие целевой аудитории.
Фирменный стиль42 заявки
Закрыт
3 года назад
Придумать фирменный стиль и логотип для интернет магазина детских игрушек. Стиль должен максимально отражать специализацию магазина и вызывать доверие целевой аудитории.
1) Придумать фирменный стиль и логотип максимально отражающий специализацию магазина и вызывающий доверие целевой аудитории. 2) Необходимо продумать и создать дизайн. Надо нарисовать 20 страниц сайта, плюс адаптивную версию для каждой. Более подробную информацию вышлю.