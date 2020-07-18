Дизайн, фирменный стиль, логотип для интернет магазина детских игрушек

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт1 заявка180 просмотров

1) Придумать фирменный стиль и логотип максимально отражающий специализацию магазина и вызывающий доверие целевой аудитории. 

2) Необходимо продумать и создать дизайн. Надо нарисовать 20 страниц сайта, плюс адаптивную версию для каждой.

Более подробную информацию вышлю. 

5 лет назад
Ekaterina_Plt
Екатерина 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

ElCatto
Эдуард 
31 год
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$500
30 дней
Escrow

Заявки фрилансеров

ElCatto
Эдуард 
31 год
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад

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