Разработка списка клиентов с акциями, страница акции, купон, колесо

$65
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен2 заявки198 просмотров

 Разработка списка клиентов с акциями, страница акции, купон, колесо фортуны по секторам с выигрышами, доработка страницы победителей. 

Техническое задание выложу позже.

5 лет назад
Romanjem
Роман 
49 лет
12 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Andy-graphic
Андрей 
42 года
6 лет в сервисе
Был
год назад
209 отзывов(-3)
5 лет назад
$65
4 дня
В целом ок, но понимание задач и исполнение не всегда на высоте.
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Заявки фрилансеров

Виталик
 
30 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад
95 отзывов(-2)
5 лет назад
Ольга
 
25 лет
7 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
17 отзывов
5 лет назад
Andy-graphic
Андрей 
42 года
6 лет в сервисе
Был
год назад
209 отзывов(-3)
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