Нужен дизайн сайта: десктоп+адаптив Страницы - главная - категория - страница продукта - страница контактов Обязательно указывайте цену и сроки.
3 баннера с продукцией и модернизация главной станицы
Добрый день коллеги, запускаем сайт для дилеров и не ходим чтобы он был полной копией производителя.
Цель производителя: поиск региональных представителей, работа с оптом.
Цель дилера: розничные продажи, продвижение продукта.
Исходя из этого необходимо разработать/переработать 3 баннера для слайдера и предложить внешний вид главной страницы, шапка и подвал остаются без изменений
Сайт с которым предстоит работать https://vk.cc/ax4si9 (для того чтобы понять как выглядит сайт производителя необходимо из адреса открывшегося сайта убрать .citypeople )
Выбранные исполнители
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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