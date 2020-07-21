3 баннера с продукцией и модернизация главной станицы

Добрый день коллеги, запускаем сайт для дилеров и не ходим чтобы он был полной копией производителя.

Цель производителя: поиск региональных представителей, работа с оптом.

Цель дилера: розничные продажи, продвижение продукта.

Исходя из этого необходимо разработать/переработать 3 баннера для слайдера и предложить внешний вид главной страницы, шапка и подвал остаются без изменений

Сайт с которым предстоит работать https://vk.cc/ax4si9 (для того чтобы понять как выглядит сайт производителя необходимо из адреса открывшегося сайта убрать .citypeople )