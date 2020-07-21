3 баннера с продукцией и модернизация главной станицы

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен17 заявок440 просмотров

Добрый день коллеги, запускаем сайт для дилеров и не ходим чтобы он был полной копией производителя.

Цель производителя: поиск региональных представителей, работа с оптом.

Цель дилера: розничные продажи, продвижение продукта.

Исходя из этого необходимо разработать/переработать 3 баннера для слайдера и предложить внешний вид главной страницы, шапка и подвал остаются без изменений

Сайт с которым предстоит работать https://vk.cc/ax4si9 (для того чтобы понять как выглядит сайт производителя необходимо из адреса открывшегося сайта убрать .citypeople )

5 лет назад
damapic
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Выбранные исполнители

redender_2004
22 года
5 лет в сервисе
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5 лет назад
$5
1 день
Escrow
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Рекомендую к сотрудничеству
vitilik
30 лет
11 лет в сервисе
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год назад
5 лет назад
$50
3 дня
Escrow
Дизайнер, который имеет вкус и знает свое дело. Выполнил работу в срок и без каких либо доработок.
Чётко поставленная задача, лёгкое общение. Остался доволен сотрудничеством. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

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