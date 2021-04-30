Дизайн 1 страницы по образцу (PSD)

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен33 заявки466 просмотров

Нужно сделать дизайн одной небольшой страницы в PSD.

Сайт, с которого скопировать дизайн, скину в личку понравившимся исполнителям.

Сделать надо с адаптивом (десктоп + моб. версия).

Спасибо.

5 лет назад
castle
Борис 
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Выбранный исполнитель

bizonio1989
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