Дизайн и оформление

Глеб, графический дизайнер

Чем я занимаюсь:

Логотип — 40$

Айдентика — 40$

Социальные сети — 30$

Афиши, плакаты — 15 $

Например, я могу за 2 дня сверстать рекламный плакат

или за 5 рабочих дней оформить вашу социальную страничку.

Для начала работы нам надо поговорить. Достаточно рассказать

о своем проекте и задаче и я приступлю к работе. Каждую задачу

я решаю осмысленно, изящно и красиво.

Как со мной можно связаться?

Мой тел. +7 950 502-30-95

Почта. [email protected]

Телеграм. kovpakdesign