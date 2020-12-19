Дизайн и оформление
Глеб, графический дизайнерПортфолио / Инстаграм / [email protected]
Чем я занимаюсь:
- Логотип — 40$
- Айдентика — 40$
- Социальные сети — 30$
- Афиши, плакаты — 15 $
или за 5 рабочих дней оформить вашу социальную страничку.
Для начала работы нам надо поговорить. Достаточно рассказать
о своем проекте и задаче и я приступлю к работе. Каждую задачу
я решаю осмысленно, изящно и красиво.
Как со мной можно связаться?
Мой тел. +7 950 502-30-95
Почта. [email protected]
Телеграм. kovpakdesign
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Pro Бизнес102 просмотра
- Snailkick89 просмотров
- Siberian Coffee House104 просмотра
- Плакаты84 просмотра