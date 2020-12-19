kovpakdesign

Глеб Пятов kovpakdesign

 
24 годаРоссия/Сургут
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Дизайн и оформление

Глеб, графический дизайнер

Портфолио / Инстаграм / [email protected]

Чем я занимаюсь:

  • Логотип — 40$
  • Айдентика — 40$ 
  • Социальные сети — 30$ 
  • Афиши, плакаты — 15 $
Например, я могу за 2 дня сверстать рекламный плакат 

или за 5 рабочих дней оформить вашу социальную страничку. 

 

Для начала работы нам надо поговорить. Достаточно рассказать

о своем проекте и задаче и я приступлю к работе. Каждую задачу

я решаю осмысленно, изящно и красиво.

Как со мной можно связаться?

Мой тел. +7 950 502-30-95

Почта. [email protected]

Телеграм. kovpakdesign

Портфолио