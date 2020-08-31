julia_barabanova

Graphic Designer

Профессиональные навыки:

• Графический дизайн;

• Видеосъемка и монтаж, создание видео-рекламы;

• Знание программ: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Premiere Pro.

• Навыки дизайна и разработки логотипа, фирменного стиля, рекламно-полиграфической продукции, значки, паттерны, заставки для соц. сетей

• Подбор цвета

• Типографика

Профессиональные и другие навыки

• Навыки работы с компьютером: Windows, MS Office, PowerPoint.

• Графические редакторы Adobe: Photoshop, Illustrator.

• Монтаж видео: Adobe Premiere Pro

• брендинг и айдентика; работа с фирменными стилями и допечатная подготовка.

• подбор цвета.

• типографика.

• видеосъемка