julia_barabanova

Юлия Барабанова julia_barabanovajulia_barabanova
29 летУкраина/Киев
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Graphic Designer
Профессиональные навыки:
• Графический дизайн;
• Видеосъемка и монтаж, создание видео-рекламы;
• Знание программ: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Premiere Pro.
• Навыки дизайна и разработки логотипа, фирменного стиля, рекламно-полиграфической продукции, значки, паттерны, заставки для соц. сетей
• Подбор цвета
• Типографика
Профессиональные и другие навыки
• Навыки работы с компьютером: Windows, MS Office, PowerPoint.
• Графические редакторы Adobe: Photoshop, Illustrator.
• Монтаж видео: Adobe Premiere Pro
• брендинг и айдентика; работа с фирменными стилями и допечатная подготовка.
• подбор цвета.
• типографика.
• видеосъемка