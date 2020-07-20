Разработка логотипа DIGI HERO

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт31 заявка491 просмотр

Разработка логотипа для проекта DIGI HERO - R&D в части программного обеспечения - Аутсорсинг разработки, управления проектам и 

5 лет назад
askold79
Алекс 
46 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Дарья
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Кирилл
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Кристина
 
25 лет
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Светлана
 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
455 отзывов
5 лет назад
Роман
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Виктор
 
54 года
16 лет в сервисе
Был
6 часов назад
631 отзыв
5 лет назад
Лучший дизайнер логотипов мая
#1
Логотипы и Знаки
Игорь
 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
86 отзывов
5 лет назад
Сергей
 
33 года
9 лет в сервисе
Был
год назад
44 отзыва
5 лет назад
Юлия
 
32 года
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
37 отзывов
5 лет назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
3 часа назад
61 отзыв
5 лет назад
Константин
 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
30 отзывов
5 лет назад
Александр
 
50 лет
11 лет в сервисе
Был
8 дней назад
78 отзывов
5 лет назад
Руслан
 
34 года
10 лет в сервисе
Был
год назад
79 отзывов
5 лет назад
Андрей
 
39 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Анастасия
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад
Антон
 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
397 отзывов
5 лет назад
Евгений
 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
16 дней назад
333 отзыва
5 лет назад
Артур
 
33 года
10 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
97 отзывов(-1)
5 лет назад
Евгений
 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
23 отзыва
5 лет назад
Эдуард
 
55 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Полина
 
34 года
10 лет в сервисе
Была
7 дней назад
56 отзывов
5 лет назад
Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
10 часов назад
201 отзыв
5 лет назад
ТОП-5
Логотипы и Знаки
Тамара
 
35 лет
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
37 отзывов
5 лет назад
Александр
 
55 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 отзывов
5 лет назад
Дарья
 
38 лет
11 лет в сервисе
Была
год назад
54 отзыва
5 лет назад
Абеляр
 
33 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
29 отзывов
5 лет назад
Елена
 
37 лет
6 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
144 отзыва
5 лет назад
Сергей
 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
257 отзывов
5 лет назад
Глеб
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Иван
 
45 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
5 лет назад
Сергей
 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
221 отзыв
5 лет назад