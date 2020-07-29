Сделать логотип для соц сетей

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Завершен35 заявок640 просмотров

Необходимо сделать логотип для соц сетей Instagram, YouTube, Facebook.

Идея, чтобы хотелось бы видеть на логотипе приведена в приложенном документе.

5 лет назад
Dezarr
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Выбранный исполнитель

U-creative
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5 лет назад
$5
1 день
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Выбрал Умара увидев его предварительные эскизы на основе задания. Понравилось его видение как должен выглядеть логотип и цветовая палитра. В целом понравился подход к делу. Умар предлагает несколько вариантов на выбор. Один как я просил, второй который по его мнение выглядит лучше. В итоге всегда выбирал его вариант :) Спасибо, Умар.
Дмитрий очен хороший заказчик! Рекомендую сделать его заказы!

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