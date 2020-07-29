Сделать логотип для соц сетей

Выбрал Умара увидев его предварительные эскизы на основе задания. Понравилось его видение как должен выглядеть логотип и цветовая палитра. В целом понравился подход к делу. Умар предлагает несколько вариантов на выбор. Один как я просил, второй который по его мнение выглядит лучше. В итоге всегда выбирал его вариант :) Спасибо, Умар.