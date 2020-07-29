Необходимо создать текстовый логотип WOW stickers (отдельным элементом WOW, и отдельно слитно, плюс по возможности вариант где WOW сверху, а stickers снизу) Референс во вложении, но просьба учесть. чтобы буквы читались более четко, меньше ...
Сделать логотип для соц сетей
Необходимо сделать логотип для соц сетей Instagram, YouTube, Facebook.
Идея, чтобы хотелось бы видеть на логотипе приведена в приложенном документе.
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