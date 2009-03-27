Всем привет.Необходимо смонтировать ролик с двух камер о том, как наносить детские временные татуировки для детско-семейного канала. Время видео 5-10 минут Необходимо базовое знание английского языка, так как ролик на английском. Только лицензированные футажи, звуки, ...
- Видеомонтаж27 заявокЗакрыт3 года назад
Всем привет. Необходимо сделать фотомонтаж с картиной в интерьере, используя фото картины (картину физические не отправляю). То есть, чтобы картина была не просто фотографией, а втроена в интерьер или на фоне красивой стены. Желательно несколько ...Обработка фотографий29 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо сделать логотип для соц сетей Instagram, YouTube, Facebook. Идея, чтобы хотелось бы видеть на логотипе приведена в приложенном документе.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен3 года назад
- $50
Необходимо сделать верстку под Joomla 1.7. Вид дизайна в приложении. Так же отдельным файлом дизайн с комментариями. Никаких изысков в верстке нет. Все довольно просто. Вариантов дизайна центральной части 2. Первый это просто текст с заголовком, ...HTML-верстка9 заявокЗакрыт12 лет назад
- $215
Доброго дня! Ситуация следующая: Есть шаблон в формате psd, который частично не устраивает руководство. Есть примерное понимание, что хочет видеть руководство на главной странице. Теперь, что необходимо сделать следующее: 1. поправить шапку так, чтобы она гармонична была с ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Доброго времени суток! Недавно был запущен официальный сайт известного в своих кругах писателя и общественного деятеля www.ymuhin.ru. Требуется человек, который возмется за его раскрутку и увеличение посещаемости. От Вас хочется получить сроки, результаты и пожелания по деньгам. ...Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт15 лет назад