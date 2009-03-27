Dezarr

Дмитрий Dezarr

 
38 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
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$5
выплачено фрилансерам
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  • Видео монтаж для детско-семейного Ютюб канала.

    Всем привет.Необходимо смонтировать ролик с двух камер о том, как наносить детские временные татуировки для детско-семейного канала. Время видео 5-10 минут Необходимо базовое знание английского языка, так как ролик на английском. Только лицензированные футажи, звуки, ...

    Видеомонтаж27 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Интерьерное фото с картиной

    Всем привет. Необходимо сделать фотомонтаж с картиной в интерьере, используя фото картины (картину физические не отправляю). То есть, чтобы картина была не просто фотографией, а втроена в интерьер или на фоне красивой стены. Желательно несколько ...

    Обработка фотографий29 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Верстка шаблона под Joomla 1.7

    $50

    Необходимо сделать верстку под Joomla 1.7. Вид дизайна в приложении. Так же отдельным файлом дизайн с комментариями. Никаких изысков в верстке нет. Все довольно просто. Вариантов дизайна центральной части 2. Первый это просто текст с заголовком, ...

    JoomlaВерстка шаблона
    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Переделать дизайн главной страницы под Joomla

    $215

    Доброго дня! Ситуация следующая: Есть шаблон в формате psd, который частично не устраивает руководство. Есть примерное понимание, что хочет видеть руководство на главной странице. Теперь, что необходимо сделать следующее: 1. поправить шапку так, чтобы она гармонична была с ...

    JoomlaДизайн главной страницы
    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется увеличить посещаемость сайта

    Доброго времени суток! Недавно был запущен официальный сайт известного в своих кругах писателя и общественного деятеля www.ymuhin.ru. Требуется человек, который возмется за его раскрутку и увеличение посещаемости. От Вас хочется получить сроки, результаты и пожелания по деньгам. ...

    Поисковые системы (SEO)9 заявок
    Закрыт
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
U-creative
28 летУзбекистан
3 года в сервисе
Был
9 месяцев назад
$5
10 баллов
3 года назад
Сделать логотип для соц сетей
Дмитрий очен хороший заказчик! Рекомендую сделать его заказы!
Выбрал Умара увидев его предварительные эскизы на основе задания. Понравилось его видение как должен выглядеть логотип и цветовая палитра. В целом понравился подход к делу. Умар предлагает несколько вариантов на выбор. Один как я просил, второй который по его мнение выглядит лучше. В итоге всегда выбирал его вариант :) Спасибо, Умар.
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